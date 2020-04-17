Что нужно сделать, чтобы приблизить окончание карантинных мероприятий Рекомендации опубликовал Роспотребнадзор.





Сайт ведомства опубликовал 5 шагов для приближения окончания карантинных мероприятий:



- оставаться дома,



- поддерживать в доме чистоту, используя дезинфицирующие средства,



- общаться с родственниками, используя средства современной связи и коммуникации,



- в случае крайней необходимости, при выходе из дома обязательно использовать маску, закрывающую дыхательные пути,



- соблюдать дистанцию с окружающими людьми 1,5-2 метра, мыть руки с мылом и применять антисептические средства, соблюдать все рекомендации Роспотребнадзора.





Орловское Информбюро

17 апреля 2020 года



