Что нужно сделать, чтобы приблизить окончание карантинных мероприятий

|
|
|
Что нужно сделать, чтобы приблизить окончание карантинных мероприятийРекомендации опубликовал Роспотребнадзор.
Сайт ведомства опубликовал 5 шагов для приближения окончания карантинных мероприятий:
- оставаться дома,
- поддерживать в доме чистоту, используя дезинфицирующие средства,
- общаться с родственниками, используя средства современной связи и коммуникации,
- в случае крайней необходимости, при выходе из дома обязательно использовать маску, закрывающую дыхательные пути,
- соблюдать дистанцию с окружающими людьми 1,5-2 метра, мыть руки с мылом и применять антисептические средства, соблюдать все рекомендации Роспотребнадзора.
Орловское Информбюро
17 апреля 2020 года