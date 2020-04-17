Орловские медики заразились COVID-19 Все они находятся под наблюдением. Сегодня об этом во время дистанционной пресс-конференции заявил руководитель департамента здравоохранения Иван Залогин.





Общение с главой меддепартамента длилось чуть больше 20 минут. Этого хватило, чтобы ответить на все интересующие журналистов вопросы.



В частности:



- в регионе созданы специальные бригады медиков для работы с зараженными Covid-19;



- в скором времени младший персонал, врачи и фельдшеры получат федеральные выплаты;



- на Орловщине будет создано 370 больничных мест, оборудованных аппаратами ИВЛ;



- тест-систем для определения коронавируса в регионе достаточно. 80 сотрудников скорой помощи протестированы.



- маски и антисептики поступили в городские в аптеки.



Дал Иван Залогин и оценку учетно-заградительным постам - она положительна. По его мнению, это хороший способ сбора информации прибывших в регион.



В итоге формат дистанционного общения будет продолжен.



Иван Залогин, руководитель департамента здравоохранения Орловской области: «Я за то, чтобы данную практику продолжать. Как минимум два раза в неделю я бы хотел отвечать на вопросы СМИ, для того чтобы, во-первых, достоверно информировать всех непосредственно из первых уст и, в том числе, чтобы не порождать какие-то мифы и слухи».

По информации федерального оперативного штаба, по состоянию на 11:20 17 апреля, в нашем регионе 85 человек с подтвержденным диагнозом коронавирусной инфекции. Известно, что один человек скончался.





Анна Вайсергисер

17 апреля 2020 года



