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Орловские медики заразились COVID-19

Все они находятся под наблюдением. Сегодня об этом во время дистанционной пресс-конференции заявил руководитель департамента здравоохранения Иван Залогин.


Общение с главой меддепартамента длилось чуть больше 20 минут. Этого хватило, чтобы ответить на все интересующие журналистов вопросы.

В частности:

- в регионе созданы специальные бригады медиков для работы с зараженными Covid-19;

- в скором времени младший персонал, врачи и фельдшеры получат федеральные выплаты;

- на Орловщине будет создано 370 больничных мест, оборудованных аппаратами ИВЛ;

- тест-систем для определения коронавируса в регионе достаточно. 80 сотрудников скорой помощи протестированы.

- маски и антисептики поступили в городские в аптеки.

Дал Иван Залогин и оценку учетно-заградительным постам - она положительна. По его мнению, это хороший способ сбора информации прибывших в регион.

В итоге формат дистанционного общения будет продолжен.

Иван Залогин, руководитель департамента здравоохранения Орловской области: «Я за то, чтобы данную практику продолжать. Как минимум два раза в неделю я бы хотел отвечать на вопросы СМИ, для того чтобы, во-первых, достоверно информировать всех непосредственно из первых уст и, в том числе, чтобы не порождать какие-то мифы и слухи».

По информации федерального оперативного штаба, по состоянию на 11:20 17 апреля, в нашем регионе 85 человек с подтвержденным диагнозом коронавирусной инфекции. Известно, что один человек скончался.


Анна Вайсергисер
17 апреля 2020 года
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