На Орловщине уже реализуется ряд мер поддержки предпринимателей Касаются они налогообложения и получения льготных кредитов. Уже есть те, кто воспользовался предложением и взял беспроцентный кредит на выплату заработной платы сотрудникам. Не прерываясь, реализуется на территории региона и национальный проект, направленный на поддержку и развитие малого и среднего бизнеса.





Несмотря на обострении ситуации с коронавирусной инфекцией, центр поддержки малого и среднего бизнеса продолжает работать. Но в усеченном составе - часть работников на удалёнке. Плюс к этому новые правила: антисептики, маски, перчатки. Предпринимателей консультируют по телефону. При необходимости назначат конкретное время для посещения центра. Это делается, чтобы минимизировать контакты и не собирать очереди.



Владимир Асякин, директор НО «Фонд поддержки предпринимательства Орловской области»: «Конечно, у нас сама по себе структура бизнеса это, в основном, торговля и сфера услуг, соответственно и обращений больше всего от них. Кому в этой ситуации больше всех достается, те и просят помощи и поддержки. Мы - стараемся. Ни одно обращение не остается без ответа».

Для малого и среднего бизнеса внедрены меры поддержки - как региональные, так и федеральные.



Дмитрий Рябцовский, начальник управления по развитию малого и среднего бизнеса Орловской области: «Предприниматели, которые являются субъектами МСП, зарегистрированы в специализированном реестре и признаны пострадавшими, а атких отраслей сейчас десять, могут получить отсрочку по уплате налогов, по кредитам, могут обратиться в специализированные банки, которые являются операторами проекта по предоставлению кредитов под ноль процентов на выплату заработной платы».

Одно из условий - сохранение количества рабочих мест. На Орловщине несколько десятков предпринимателей получили этот беспроцентный кредит. Еще при необходимости каждый может воспользоваться рассрочкой по кредитным платежам. Объявлен мораторий на аренду муниципального и госимущества. Активно идет работа по реализации национального проекта. Он призван объединить власть и бизнес. Государство берет на себя часть расходов по бухгалтерскому или юридическому сопровождению, помогает финансово с маркетинговым исследованием и рекламой.



Дмитрий Рябцовский, начальник управления по развитию малого и среднего бизнеса Орловской области:ь «На сегодняшний момент мы получили полностью все федеральное финансирование, это более 100 миллионов рублей, которые направлены уже на поддержку предпринимателей».

Национальный проект рассчитан до 2024 года и предусматривает реальную помощь бизнесу на каждом этапе развития.





Анна Вайсергисер

17 апреля 2020 года



