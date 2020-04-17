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В магазинах Орла стартовал проект «Корзина добра»

Цель - сбор продуктов для нуждающихся. Свой вклад уже сделали несколько десятков орловцев и мэр Василий Новиков.


То, что для многих кажется пустяковым делом - вынос мусора или поход в магазин, в условиях распространения коронавируса для пожилых людей становится опасным для жизни действием. А учитывая, что режим самоизоляции длится уже две недели, тех, кто нуждается в помощи, становится всё больше.

Василий Новиков, мэр г. Орла: «Людям, которые сегодня пишут письма и просят волонтеров помочь, на самом деле тяжело, и если каждый из нас выполнит какую-то миссию в этом отношении, это будет хорошая миссия».

Павел Меркулов, директор Среднерусского института управления - филиала РАНХИГС, член регионального штаба ОНФ в Орловской области: «В этой сложной ситуации, я думаю, принципиально важно, чтобы каждый присоединился к акции «Мы вместе».
Суть проекта «Корзина добра» проста - те, кто могут себе позволить потратить деньги не на себя, приобретают продукты для тех, кому сейчас особенно тяжело - это одинокие пожилые люди, многодетные семьи и те, кто потерял работу и остался без средств к существованию.

Информацию, о тех, кто нуждается в помощи, собирают волонтёры регионального штаба Общероссийского народного фронта. Они же, когда корзины наполняются, и доставляют продукты людям.

Нуждающиеся могут обратиться по телефону 8 800 200 34 11. Волонтеры будут заявки отлеживать и созваниваться с заявителями. Затем будут формироваться продуктовые наборы с товарами, поступающими из продуктовых сетей.

Всего же за время работы горячей линии активисты ОНФ доставили больше 1000 продуктовых наборов жителям региона. Волонтёры призывают орловцев присоединиться к акции «Корзина добра» и наполнять ее каждый день, ведь даже самое маленькое доброе дело гораздо значимей самого большого намерения.


Антон Киселёв
17 апреля 2020 года
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