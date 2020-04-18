Сегодня – последний день Великого поста Этот день называется Страстной субботой. Верующие воспоминают погребение Христа и сошествие его во ад.





Суббота — время окончания приготовлений к празднику. Обычно в этот день верующие идут в храм, чтобы помолиться и освятить пасхальные корзины, в которых должны быть куличи и крашеные яйца. В этом году в связи с ситуацией с коронавирусной инфекцией, Церковь призывает прихожан оставаться дома.



Митрополит Орловский и Болховский Тихон и епископ Ливенский и Малоархангельский Нектарий обратились к пастве с просьбой воздержаться от посещения храмов в ближайшие дни в связи со сложной эпидемиологической обстановкой. Обращение можно посмотреть здесь.





Орловское Информбюро

18 апреля 2020 года



