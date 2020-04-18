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Жители Малоархангельского и Урицкого районов присоединились к Международной акции «Сад памяти»

Орловская область стала одним из первых регионов, который включился в эту международную акцию.


Троснянский район первым в Орловской области присоединился к Международной акции «Сад Памяти». Акция прошла в Тросне 8 апреля.

50 лип были высажены в Орле вдоль набережной Дубровинского.

Накануне свой Сад Памяти заложили жители Хотынецкого района. Там посадили 75 саженцев плодовых деревьев.

К акции присоединились Малоархангельский и Урицкий районы. В Малоархангельске высадили уже около 370 саженцев. Всего там планируется высадить 1500 саженцев рябины, яблонь, елей, берез, кленов. В Урицком районе деревья были высажены в д. Колпачки у мемориала «Убитая деревня». Там было высажено 37 яблонь - по числу погибших жителей деревни.

В связи с распространением коронавируса, мероприятия по посадке деревьев проходили с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований, сообщает информационный портал Орловской области.


Орловское Информбюро
18 апреля 2020 года
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