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Творческие испытания при приеме на учебу в 2020 году пройдут онлайн

Об этом сообщила министра культуры РФ Ольга Любимова.


На сайте министерства культуры РФ опубликовано обращение министра культуры РФ Ольги Любимовой к педагогам, студентам образовательных учреждений сферы культуры, абитуриентам и родителям.

В обращении говорится, что из-за пандемии коронавируса подведомственные Министерству культуры РФ учебные заведения в 2020 году проведут вступительные творческие испытания по большинству направлений подготовки в онлайн-режиме.

Ольга Любимова, министр культуры: «Особенностью приема в 2020/2021 учебном году станет то, что по большинству направлений подготовки (специальностей) творческие испытания будут проведены в онлайн-режиме. Ссроки приема документов, проведение вступительных испытаний и их формат (очно или дистанционно) будут зависеть от сроков и формы проведения государственной итоговой аттестации (основной и единый госэкзамены, ОГЭ и ЕГЭ)».

При этом по ряду направлений прорабатывается возможность дополнительных отборочных испытаний в очном режиме. Составляется перечень направлений подготовки вузов, которым будет дано право проводить такие испытания в условиях ограничений, а также определяются сроки экзаменов.

Министерство также рекомендует детским школам искусств и учреждениям, осуществляющим обучение по предпрофессиональным программам в области искусств, планировать вступительные испытания не ранее ноября.


Орловское Информбюро
19 апреля 2020 года
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