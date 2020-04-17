Орловец заплатит 15 тысяч рублей за нарушение самоизоляции Такое решение сегодня вынес Советский районный суд города Орла.





Гражданин привлечен к административной ответственности за несоблюдение режима самоизоляции, несмотря на то что вернулся на территорию Российской Федерации из Мексики. Он должен заплатить штраф в размере 15000 рублей. Об этом сообщает сайт Советского районного суда.



Судебный акт не вступил в законную силу и может быть обжалован в установленном порядке.





Орловское Информбюро

17 апреля 2020 года



