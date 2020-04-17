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В Орле ожидается рост заболевших COVID-19

Об этом стало известно во время прямого эфира губернатора Орловской области Андрея Клычкова в Instagram.


 Андрей Клычков: «Завтра мы ожидаем достаточно существенное увеличение, в силу того, что мы проводим сегодня тестирование лиц из контактной группы с заболевшими. Будем смотреть по результатам, но совершенно точно понимаем по симптоматике, что завтра мы существенно прирастём. Наверняка, это будет нерадостная цифра, но лучше мы выявим сейчас, чем будем откладывать это на потом, поэтому работа эта идёт». 

Сейчас в Орловской области зафиксированы 85 случаев подтверждённого заболевания коронавирусной инфекцией, прошедшие сутки добавились 12. Завтра ожидается подтверждение анализов по ряду жителей региона.

Девять человек из заболевших ранее выздоровели – двое из них выписаны сегодня. Сегодня был зафиксирован первый случай смерти от коронавирусной инфекции в регионе. 61 человек помещен в инфекционные отделения медучреждений для проведения проверки. 2030 жителей региона находятся на домашней изоляции - вернулись из-за рубежа и из других регионов. 1413 человек сняты с наблюдения по прошествии 14 дней.


Артемий Лукьянчиков
17 апреля 2020 года
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