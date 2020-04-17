В Хотынецком районе появился свой Сад Памяти 75 саженцев плодовых деревьев посадили в честь приближающегося Дня Победы.





Сад заложили на территории Хотынецкой средней общеобразовательной школы. Саженцы груши, яблони, сливы и алычи участники акции сажали в специальных средствах защиты и с соблюдением дистанции



Шефство над садом взяла одна местная предпринимательница и школьники. Так что это лишь начало - в следующем году сад станет значительно гуще.





Анна Вайсергисер

17 апреля 2020 года



