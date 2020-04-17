Коротко о главном «Вести-Орёл» в 21:05 на телеканале «Россия».





- Еще плюс 12 случаев. Диагноз CОVID-19 подтвержден у 85 орловцев. Зафиксирован первый летальный исход у пациента с коронавирусом.



- Поддержат на региональном и федеральном уровне. Расскажем, какие льготы полагаются бизнесменам в период пандемии.



- Чтут память погибших, благодарят за мир - живых. Как региональные патриотические организации готовятся к памятной дате со дня Победы?



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Вести-Орёл

17 апреля 2020 года



