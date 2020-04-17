В Орле безработные получат 12 тысяч рублей Соответствующее постановление подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин. Об этом глава региона Андрей Клычков сообщил во время прямого эфира в Instagram.





Так, граждане, потерявшие работу после 1 марта и зарегистрировавшиеся на портале «Работа в России», будут получать выплату по безработице в размере 12 130 рублей после получения статуса безработного. Это распоряжение не распространяется на лиц, потерявших работу из-за нарушения трудовой дисциплины.



При наличии у безработного гражданина детей положена ежемесячная надбавка в размере 3000 рублей на каждого ребенка до 18 лет. Эта надбавка начисляется только одному из родителей в семье.



Бывшие индивидуальные предприниматели получат выплату по безработице в размере 1500 рублей. Надбавка на каждого несовершеннолетнего ребёнка будет выплачиваться также в размере 3000 рублей.





Артемий Лукьянчиков

17 апреля 2020 года



