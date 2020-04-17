Орловский бар наказали за обслуживание клиентов в условиях коронавируса Решение о признании заведения виновным в административном правонарушении вынес Советский районный суд города Орла.





Бар обслуживал клиентов в период карантинных мероприятий, принятых для предотвращения распространения коронавирусной инфекции. Советский районный суд вынес постановление о наказании в виде административного приостановления деятельности бара сроком на 60 суток.



Судебный акт не вступил в законную силу и может быть обжалован в установленном порядке.





Орловское Информбюро

17 апреля 2020 года



