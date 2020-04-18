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В Орловской области выявили еще 34 случая COVID-19


По информации федерального оперативного штаба, по состоянию на 10:30 18 апреля, в нашем регионе 119 человек с подтвержденным диагнозом коронавирусной инфекции. Один пациент с подтвержденной коронавирусной инфекцией скончался в больнице им.Боткина. Ему было 68 лет. Девять человек из заболевших ранее выздоровели.

Напомним, в пятницу во время прямого эфира в Instagram губернатор Орловской области Андрей Клычков заявил об ожидаемом существенном росте числа заболевших коронавирусной инфекцией в Орловской области.

Как сообщил орловский региональный штаб, из 34 заразившихся коронавирусом 21 человек прибыл из Москвы, 1 - из Санкт - Петербурга, 12 - через контакт с больным. Все прибывшие были взяты сразу под контроль Роспотребнадзора и Департамента здравоохранения. Состояние всех удовлетворительное.
 
Количество инфицированных по районам Орловской области:

2- г. Орёл, 5- Урицкий район, 3 - Новосильский район, 1- Малоархангельский район, 2 -Залегощенский район, 1- г. Ливны, 1 - Ливенский район, 7  - г. Болхов, 4 - г. Мценск, 3 - Покровский район, 2 - Мценский район, 1 - Свердловский район, 2 - Орловский район.
 




Орловское Информбюро
18 апреля 2020 года
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