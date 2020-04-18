В Орле будут работать спецмашины с громкоговорителями

Сотрудники силовых ведомств будут вручать уведомления с отрывной анкетной частью (персональные данные получателя).
Большая просьба отнестись с пониманием к мерам, принятым в региональном штабе, говорится в сообщении.
Убедительно просим вас оставаться дома!
В связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции 19 марта на территории Орловской области объявлен режим повышенной готовности
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Жителей области призывают ответственно и с пониманием отнестись к принятым профилактическим мерам: без крайней необходимости не выходить из дома и воздержаться от прогулок.