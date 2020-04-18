В Орле будут работать спецмашины с громкоговорителями Они будут оповещать граждан об установленном режиме самоизоляции, об этом сообщает региональный оперативный штаб.





Сотрудники силовых ведомств будут вручать уведомления с отрывной анкетной частью (персональные данные получателя).



Большая просьба отнестись с пониманием к мерам, принятым в региональном штабе, говорится в сообщении.



В связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции 19 марта на территории Орловской области объявлен режим повышенной готовности Жителей области призывают ответственно и с пониманием отнестись к принятым профилактическим мерам: без крайней необходимости не выходить из дома и воздержаться от прогулок. Убедительно просим вас оставаться дома!





Орловское Информбюро

18 апреля 2020 года



