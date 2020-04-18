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В Орловской области временно приостановлено посещение кладбищ

Запрет не распространяется на участие в похоронных процессиях.


Управление Роспотребнадзора по Орловской области настоятельно рекомендует не посещать места массового скопления людей, в том числе храмы, часовни, монастыри и прилегающие к ним территории. 
 
Посещение кладбищ в Пасхальные дни и другие религиозные праздники не позволяет обеспечить соблюдение социальной дистанции в общественном транспорте, по пути на кладбища и у самих захоронений, соответственно, создает риск массового заражения новой коронавирусной инфекцией (COVID-2019), в связи с чем в Орловской области временно приостановлено посещение гражданами кладбищ, за исключением мероприятий по захоронению (подзахоронению), а также участию в похоронных процессиях, уточнили в Роспотребнадзоре.
 
В эти дни в Орле продолжается уборка кладбищ. Вывезено больше тысячи кубометров мусора. Работа ведется как вручную, так и с помощью техники. Убраны территории Наугорского, Афанасьевского и Лепёшкинского кладбищ. 
 
В Управлении коммунальным хозяйством Орла заверили, что мусор с кладбищ будет вывезен до конца недели. После празднования Пасхи санитарная работа продолжится в штатном режиме.



Орловское Информбюро
18 апреля 2020 года
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