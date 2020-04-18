В Орловской области временно приостановлено посещение кладбищ Запрет не распространяется на участие в похоронных процессиях.





Управление Роспотребнадзора по Орловской области настоятельно рекомендует не посещать места массового скопления людей, в том числе храмы, часовни, монастыри и прилегающие к ним территории.

Посещение кладбищ в Пасхальные дни и другие религиозные праздники не позволяет обеспечить соблюдение социальной дистанции в общественном транспорте, по пути на кладбища и у самих захоронений, соответственно, создает риск массового заражения новой коронавирусной инфекцией (COVID-2019), в связи с чем в Орловской области временно приостановлено посещение гражданами кладбищ, за исключением мероприятий по захоронению (подзахоронению), а также участию в похоронных процессиях, уточнили в Роспотребнадзоре

В эти дни в Орле продолжается уборка кладбищ . Вывезено больше тысячи кубометров мусора. Работа ведется как вручную, так и с помощью техники. Убраны территории Наугорского, Афанасьевского и Лепёшкинского кладбищ. В Управлении коммунальным хозяйством Орла заверили, что мусор с кладбищ будет вывезен до конца недели. После празднования Пасхи санитарная работа продолжится в штатном режиме.





Орловское Информбюро

18 апреля 2020 года



