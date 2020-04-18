«Самоизоляция дала учреждениям культуры толчок в правильном направлении» Краевед Роман Богатырев - о возможностях Орловщины в историческом туризме.





В конце февраля в Туле состоялся полуфинал конкурса «Мастера Гостеприимства». Одним из представителей Орловской области на конкурсе был краевед Роман Богатырёв. О конкурсном проекте, реалиях исторического туризма в Орловской области он рассказал в интервью нашему корреспонденту Анастасии Дороховой. - Какой проект представлял на конкурсе? - Полуфинал в Туле, как и другие полуфиналы, собрал практиков туризма со всей страны. Я же, представляя свой проект, позиционировал себя как теоретик, историк. Мой проект направлен на формирование базы данных для составления межрегиональных туристских маршрутов. Маршруты, по задумке, должны связывать Орловскую область с другими, более развитыми в плане туризма, регионами. Мне кажется, что конкурс стал мозговым штурмом, направленным на решение текущих проблем в сфере туризма.

- Как это будет выглядеть на практике? - Уже существует ряд разработанных туристских маршрутов. Например, на стадии реализации находится маршрут, связывающий нам музей «Спасское-Лутовиново» и тульский музей «Ясная поляна». Помимо самих музеем в маршруте предполагается посещение ряда знаковых литературных мест. В рамках своего проекта я предлагал создавать туристские маршруты, связывающие территорию Орловской области и соседних регионов, которые связаны с нами своей историей, например Липецкая область, Калужская область или Курская область. Если брать Липецкую область, то Елец, как и Орел, связан с жизнью и творчеством Ивана Алексеевича Бунина, да и вообще он входил в состав Орловской области до появления отдельного Липецкого региона. Или связка «Орел – Брянск». Большая часть Брянской области, до войны, входила в состав Орловской области, а в Орле проходил первый и единственный парад партизан. - В чем ценность таких проектов? - Историко-культурное наследие – это огромный потенциал для развития туризма в России. У нас многонациональное государство. Это такой простор для творчества. Сейчас все сидят дома, нет возможности куда-то поехать. От этого и событийный туризм чувствует себя плохо. Нельзя отвезти людей на море, поэтому часть поездов, автобусов отменена. А вот историко-культурное наследие можно «переобуть» в онлайн-формат и предоставить туристу. Я сомневаюсь, что если мы попадем онлайн в Диснейленд, то нам это принесет какие-то эмоции. Нет, ну может быть кому-то конечно и принесет. А посмотреть на площадь Святого Петра, венецианские каналы, в музеях побывать онлайн поможет легко. - Целевая аудитория? - Все зависит от проекта, его целей. Мой экскурсионный опыт подсказывает, что целевая аудитория обзорных экскурсий, как пешеходных, так и автобусных, - не молодежь. За последние полтора месяца, до ухода самоизоляцию, у меня было пять-шесть групп – участники от 40 и старше. Один раз были школьники, собранные и привезенные преподавателями. Молодёжи может быть интересен проект событийный, направленный на популяризацию историко-культурного наследия. Таким проектом, например стал фестиваль «Орловская крепость», реализованный Орловским отделением ВООПИиК в сентябре 2019 года. Вот там было интересно всем. Детям можно было монетки делать, из глины лепить, на лошадях кататься. Молодёжь была в восторге от реконструкторов и представленных исторических площадок. Получился самый настоящий праздник историко-культурного наследия. Если же продолжать о проектах – мы реализовывали вещи, которые вообще не продаются. В прошлом году мы делали экскурсии для детей с ограниченными возможностями на волонтерских началах и в этом году планируем проводить их дальше.

- Орловские музеи интересны потребителю? - Всем интересны музеи, которые идут в ногу со временем. Режим самоизоляции дал им возможность двигаться в правильном направлении, как мне кажется. Появился портал орелонлайн.ру. Там есть виртуальные экскурсии по нескольким музеям, подборки спектаклей, видео из «Орловского полесья». Во всех наших музеях уже есть подобные виртуальные экскурсии и туры. Очень хочется надеяться, что временная самоизоляция позволит развить пласт онлайн-услуг и стать еще более привлекательными для туристов. - Как заинтересовать молодежь историей хотя бы своего города? - Сейчас развиты в образовании и вообще в социокультурной деятельности игропрактики. Это мне кажется один из самых действенных методов в привлечении молодежи к изучению истории и культурного наследия. Если мы видим, что необходимо привлечь молодежь, как по-твоему, что будет интереснее – лекция по истории Великой Отечественной войны или тематическая интеллектуальная игра на эту же тему, с полным включением участников? - Ну разумеется игра! - Игры – это то, что позволит человеку думать самому. Чем отчитать лекцию лучше дать задание найти туже самую информацию. Включая самое простое «расскажите о своих родственниках» или что-то сложнее.

- А оно надо вообще? Может быть те, кому «надо» заинтересуются, найдут и изучат все сами? - Человек – существо противоречивое. Когда ему что-то запрещают, он хочет что-то сделать, а когда ему что-то навязывают, он будет отбиваться руками и ногами. Надо мягче к этому подходить. Но мне, кажется, у человека должен возникать интерес к истории. Это все-таки государство, в котором ты живешь! Историю знать нужно. - И какой потенциал у «умного» туризма в Орловской области? Здесь говорим и об истории, и о литературе… - По пути в Орел тоже есть объекты культурно-исторического наследия, которые можно и нужно показать. Поедем в сторону Кром – там Сабуровская крепость, о которой можно день говорить. Если ехать со стороны Москвы, там Спасское-Лутовиново, усадьба Фета – Клейменово, много памятников. Есть вариант создать литературный маршрут и по железной дороге. По маршруту электрички из Тулы остановка Козлова Засека. Это и станция, и как отдельный комплекс. От нее можно добраться до Ясной поляны. А оттуда, уже в обратную сторону, до Спасского. С аудиогидом. - А что делать тем, кто живет в Орле и не был в Спасском?

Фото из архива Романа Богатырева. - Есть несколько вариантов: электричка до Мценска, автобус до Мценска. А оттуда уже до музея. Прямых маршрутов из регионального центра нет, информация об этом на сайте самого музея «Спасское-Лутовиново», со всеми пересадками и расписанием автобусов. Да, было бы хорошо, чтобы автобус из Орла ходил. Музей мог бы сам выйти с предложением. Но раз не предлагают, значит есть другие вопросы. Смена руководства хорошо на музей повлияла. Думаю, что они сами тропинку к этому «проложат». Проект можно разработать любой. Важно его запустить и поддерживать.





Анастасия Дорохова

18 апреля 2020 года



