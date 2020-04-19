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В Орловской области выявили еще 13 случаев COVID-19


По информации федерального оперативного штаба, по состоянию на (11:10) 19 апреля, в нашем регионе 132 человека с подтвержденным диагнозом коронавирусной инфекции. 10 человек выздоровели.
 
Один пациент с подтвержденной коронавирусной инфекцией скончался в больнице им. Боткина. Ему было 68 лет.

По данным регионального оперативного штаба 8 заразившихся - прибывшие из Москвы, у пятерых - был контакт с больным. Все прибывшие были взяты под контроль Роспотребнадзора и Департамента здравоохранения.

Состояние всех удовлетворительное.

По районам Орловской области: 2 - Болхов, 1 - Новосильский район, 1 - Малоархангельский, 3 - Покровский, 3 - Орёл, 3 - Мценск и Мценский район.


Ранее, губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщил об ожидаемом существенном увеличении числа подтверждённых случаев заражения коронавирусной инфекцией в регионе. Это связано с тестирование лиц из контактной группы с заболевшими. 



Орловское Информбюро
19 апреля 2020 года
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