В Орловской области выявили еще 13 случаев COVID-19

По информации федерального оперативного штаба, по состоянию на (11:10) 19 апреля, в нашем регионе 132 человека с подтвержденным диагнозом коронавирусной инфекции. 10 человек выздоровели.



Один пациент с подтвержденной коронавирусной инфекцией скончался в больнице им. Боткина. Ему было 68 лет.



По данным регионального оперативного штаба 8 заразившихся - прибывшие из Москвы, у пятерых - был контакт с больным. Все прибывшие были взяты под контроль Роспотребнадзора и Департамента здравоохранения.



Состояние всех удовлетворительное.



По районам Орловской области: 2 - Болхов, 1 - Новосильский район, 1 - Малоархангельский, 3 - Покровский, 3 - Орёл, 3 - Мценск и Мценский район.



