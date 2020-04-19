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Андрей Клычков поздравил верующих Орловщины со Светлым Христовым Воскресением


Уважаемые орловцы!

Священнослужители Русской Православной Церкви!

От всей души поздравляю всех православных верующих со Светлым Христовым Воскресением!
 
Празднование Пасхи – важнейшее событие для православных христиан, неотъемлемая часть великих исторических традиций Православия, на основе которых из века в век формировались высокие духовно-нравственные принципы и начала нашего общества.
 
Главный христианский праздник объединяет миллионы людей в нашей стране и во всем мире, являясь для них торжеством добра и справедливости, самым ярким выражением искренней веры, неподдельной радости и духовного единения.
 
В непростые дни противостояния угрозе тяжелого вирусного заболевания особая сила пасхальной молитвы, где бы она ни произносилась, помогает людям еще глубже осознать непреходящие вечные ценности, объединяет православных верующих Орловщины, наполняя их сердца чистыми помыслами, укрепляет духовные силы и вселяет уверенность в завтрашнем дне, надежду на скорейшее преодоление болезни. Не случайно Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал прихожан к домашней молитве в этот светлый праздник, с пониманием отнестись к «временным лишениям ради сохранения жизни и здоровья наших ближних».
 
Хочу отдельно поблагодарить руководство и священнослужителей Орловской митрополии за проводимую ими большую ответственную работу в условиях противодействия распространению новой коронавирусной инфекции. Никакие временные трудности и вынужденные меры не смогут ослабить наше общее стремление продолжать совместную созидательную работу по дальнейшему развитию государственно-церковных отношений, укреплению исконных духовных ценностей нашего народа во имя мира и общественного согласия на Орловщине.
 
Желаю всем вам здоровья, мира, благополучия, уверенности в будущем, неослабевающей веры и надежды, сил и энергии для новых добрых дел и свершений, говорится в поздравлении губернатора Орловской области.



Орловское Информбюро
19 апреля 2020 года
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