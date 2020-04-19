Руководители Орла поздравляют со Светлым Христовым Воскресением

Уважаемые друзья! Сердечно поздравляем всех православных с праздником Светлого Христова Воскресения!

Это великий праздник, который символизирует вечное торжество жизни, добра, силы духа. Он укрепляет в сердцах людей веру и надежду, любовь и милосердие друг к другу, поддерживает высокие нравственные идеалы и духовные ценности, сближает целые народы!

Каждому из вас в этот великий праздник желаем исполнения надежд и благих начинаний, мира, добра и любви!

Пусть радость Пасхи принесёт согласие в каждую семью, вдохновит на воплощение благородных замыслов и придаст сил для преодоления всех трудностей и для новых свершений!

Христос Воскресе!

Мэр Орла Василий Новиков



глава администрации Орла Александр Муромский.