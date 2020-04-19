Руководители Орла поздравляют со Светлым Христовым Воскресением

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Руководители Орла поздравляют со Светлым Христовым ВоскресениемУважаемые друзья! Сердечно поздравляем всех православных с праздником Светлого Христова Воскресения!
Это великий праздник, который символизирует вечное торжество жизни, добра, силы духа. Он укрепляет в сердцах людей веру и надежду, любовь и милосердие друг к другу, поддерживает высокие нравственные идеалы и духовные ценности, сближает целые народы!
Каждому из вас в этот великий праздник желаем исполнения надежд и благих начинаний, мира, добра и любви!
Пусть радость Пасхи принесёт согласие в каждую семью, вдохновит на воплощение благородных замыслов и придаст сил для преодоления всех трудностей и для новых свершений!
Христос Воскресе!
Мэр Орла Василий Новиков
глава администрации Орла Александр Муромский.
Орловское Информбюро
19 апреля 2020 года