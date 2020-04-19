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Росгвардия информирует орловцев о необходимости соблюдения режима самоизоляции

Управление Росгвардии по Орловской области приступило к дополнительной профилактике распространения коронавирусной инфекции в Орловской области и призывает население к личной ответственности в связи с ухудшением санитарно-эпидемиологической обстановки.


Сотрудники ведомства через громкоговорители патрульных машин информируют граждан о необходимости соблюдения режима самоизоляции. Бойцы ОМОН продолжают осуществлять усиленный контроль за автотранспортом, пересекающим границы Орловской области. Личный состав росгвардейцев полностью обеспечен средствами индивидуальной защиты.

Силовики раздают местным жителям на улицах города Орла и районных центров профилактические листовки. В буклетах содержится напоминание о необходимости воздерживаться от посещения общественных мест, чаще мыть руки, использовать защитные маски и оставаться дома в ближайшее время. 

Напомним, за минувшие сутки в Орловской области выявили еще 13 случаев заражения COVID-19.


Орловское Информбюро
19 апреля 2020 года
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