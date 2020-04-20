Андрей Клычков: «В списке больных целые семьи» Губернатор Орловской области прокомментировал ситуацию о новых случаях COVID-19.





Андрей Клычков: «Продолжаю информировать о динамике распространения коронавирусной инфекции в регионе. К сожалению, число зараженных неуклонно растет. На данный момент у нас подтверждено ещё 43 случая заболевания COVID-19.





Из них 9 человек из Орла, 7 из Орловского района, 6 проживают в Урицком и 5 в Новосильском районах. Четверо из Мценска и Мценского района. Такой же показатель в Болхове. По 2 в Малоархангельском и Покровском районах, по одному в Свердловском, Верховском, Ливенском районах и городе Ливны. Все находятся под наблюдением Роспотребнадзора и Департамента здравоохранения.



Таким образом, общее количество инфицированных составляет 175 человек. Хочу в очередной раз обратить ваше внимание, что большинство больных прибыли из Москвы и были выявлены благодаря работе контрольных въездных постов, что лишний раз доказывает эффективность их деятельности. Остальные заразились через контакт. В списке больных – целые семьи. Зараженных среди граждан, не контактировавших с приезжающими в регион, нет. Эпидемиологическую ситуацию мы держим под контролем, но, в конечном итоге, все зависит от сознательности и самодисциплины орловцев».





Орловское Информбюро

20 апреля 2020 года



