В Орловской области родителям погибших Героев России будут выплачивать ежемесячное пособие в размере 5 тысяч рублей

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В Орловской области родителям погибших Героев России будут выплачивать ежемесячное пособие в размере 5 тысяч рублейВыплаты будут предоставляться за счет средств областного бюджета.
Об этом сообщает информационный портал Орловской области.
Это дополнительная мера социальной поддержки в виде ежемесячного пособия.
Она предоставляется постоянно проживающему на территории Орловской области одному из родителей военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел, погибших при исполнении обязанностей военной службы.
Орловское Информбюро
20 апреля 2020 года