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В Орловской области родителям погибших Героев России будут выплачивать ежемесячное пособие в размере 5 тысяч рублей

Выплаты будут предоставляться за счет средств областного бюджета.


Об этом сообщает информационный портал Орловской области.
 
Это дополнительная мера социальной поддержки в виде ежемесячного пособия.
 
Она предоставляется постоянно проживающему на территории Орловской области одному из родителей военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел, погибших при исполнении обязанностей военной службы. 
 
Порядок предоставления ежемесячного пособия утвержден постановлением Правительства Орловской области от 13 апреля 2020 г. № 231.

2 марта в В Орле на бульваре Победы открыли бюсты Героев России Алексея Скворцова и Александра Рязанцева. Они оба погибли на Северном Кавказе, защищая интересы Отечества до последних секунд жизни.
 



Орловское Информбюро
20 апреля 2020 года
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