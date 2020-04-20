В Орловской области родителям погибших Героев России будут выплачивать ежемесячное пособие в размере 5 тысяч рублей Выплаты будут предоставляться за счет средств областного бюджета.





Об этом сообщает информационный портал Орловской области. Это дополнительная мера социальной поддержки в виде ежемесячного пособия. Она предоставляется постоянно проживающему на территории Орловской области одному из родителей военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел, погибших при исполнении обязанностей военной службы.



2 марта в В Орле на бульваре Победы

Порядок предоставления ежемесячного пособия утвержден постановлением Правительства Орловской области от 13 апреля 2020 г. № 231 2 марта в В Орле на бульваре Победы открыли бюсты Героев России Алексея Скворцова и Александра Рязанцева. Они оба погибли на Северном Кавказе, защищая интересы Отечества до последних секунд жизни.





Орловское Информбюро

20 апреля 2020 года



