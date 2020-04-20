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В Орле коммунальные службы продолжают дезинфекцию подъездов многоквартирных домов

Средства закуплены, сил хватает. Дезинфекция проводится по утвержденному графику и по заявкам жителей. Некоторые подъезды проходят уже повторную обработку. Причем, если до этого в девятиэтажках она проводилась только на первых этажах и в лифтах, то теперь идет на всех площадках.


Управляющие компании Орла приступили к повторной обработке подъездов многоквартирных домов. Дезинфицируют кодовые замки, входные двери и ручки, лестничные площадки и почтовые ящики. 
 
Наталья Мазуркевич, руководитель управляющей компании: «Куплено все, рук хватает. Хотелось бы сказать жителям о том, что сразу и все мы не сможем сделать, но планово, в течение недели, мы в каждый дом зайдем, каждый подъезд обработаем. Если есть необходимость, обращайтесь в управляющую компанию».
 
Жители с пониманием относятся к этим вынужденным мерам. Стараются и в своих квартирах проводить посильную дезинфекцию.
 
Согласно прогнозам, пик пандемии ковид-19 еще не пройден. Обработка и дальше будет идти по графику. Жители часто задают вопрос - не выльется ли им это в копеечку. Коммунальщики успокаивают: хотя в тариф по обслуживанию и содержанию многоквартирных домов этот вид работ и не входит, никакой дополнительной платы с собственников взиматься не будет.



Оксана Гранн
20 апреля 2020 года
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