В Орле коммунальные службы продолжают дезинфекцию подъездов многоквартирных домов

Средства закуплены, сил хватает. Дезинфекция проводится по утвержденному графику и по заявкам жителей. Некоторые подъезды проходят уже повторную обработку. Причем, если до этого в девятиэтажках она проводилась только на первых этажах и в лифтах, то теперь идет на всех площадках.

Управляющие компании Орла приступили к повторной обработке подъездов многоквартирных домов. Дезинфицируют кодовые замки, входные двери и ручки, лестничные площадки и почтовые ящики.

Наталья Мазуркевич, руководитель управляющей компании: «Куплено все, рук хватает. Хотелось бы сказать жителям о том, что сразу и все мы не сможем сделать, но планово, в течение недели, мы в каждый дом зайдем, каждый подъезд обработаем. Если есть необходимость, обращайтесь в управляющую компанию».

Жители с пониманием относятся к этим вынужденным мерам. Стараются и в своих квартирах проводить посильную дезинфекцию.

Согласно прогнозам, пик пандемии ковид-19 еще не пройден. Обработка и дальше будет идти по графику. Жители часто задают вопрос - не выльется ли им это в копеечку. Коммунальщики успокаивают: хотя в тариф по обслуживанию и содержанию многоквартирных домов этот вид работ и не входит, никакой дополнительной платы с собственников взиматься не будет.