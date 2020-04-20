В Орле прошел смотр плавсредств ГИМС

Такой смотр традиционно проводится сотрудниками государственной инспекции по маломерным судам перед началом навигации.

Построение личного состава отдела ГИМС прошло с поправкой на эпидемическую ситуацию: на социальной дистанции и в средствах защиты дыхания. Новый вирус внес коррективы не только в работу сотрудников инспекции, но и в сами сроки начала плавания маломерных судов.

Сергей Гладков, первый заместитель начальника ГУ МЧС России по Орловской области: «Обычно мы открываем навигацию в апреле, и в этом году планировали открытие с 10 апреля. Но, учитывая сложную эпидемиологическую обстановку, принято решение период ее открытия перенести на более позднее время».

Документы и жетон инспектора, а также удостоверение судоводителя - главное условия допуска сотрудника ГИМС к работе. А сама работа невозможна без исправного и эффективного водного транспорта. Сейчас на вооружении инспекции 4 новых мотолодки, способных развивать скорость до 60 километров в час. В прошлом году появился и новый гидроцикл. Эта скоростная водная машина годится и для погонь, и для спасения, и для патрулирования.

Хотя надзорные и профилактические функции в обязанностях инспектора ГИМС преобладают, но работу матросов и спасателей они также всегда готовы взять на себя. Пик сезонной работы инспекторов ждет с приходом тепла, когда к водоемам устремятся купальщики. Но профилактикой, считают в ГИМС, самое время заняться уже сейчас.