Назван лучший воспитатель Орловской области

Абсолютным победителем регионального этапа конкурса «Воспитатель года России» в Орловской области в 2020 году стала Наталья Гольцова - воспитатель детского сада № 88 комбинированного вида города Орла. Очные конкурсные испытания прошли в режиме онлайн в связи с распространением новой коронавирусной инфекции. В последнем туре конкурсанты прошли испытания «Мой успешный проект» и «Профессиональный разговор». Наталью Гольцову наградят символом конкурса - Хрустальной жемчужиной, дипломом Департамента образования Орловской области и денежной премией, сообщает информационный портал Орловской области. Победительница будет представлять наш регион в финале XI Всероссийского профессионального конкурса «Воспитатель года России – 2020», который состоится в Перми в ноябре.





Орловское Информбюро

20 апреля 2020 года



