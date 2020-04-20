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Назван лучший воспитатель Орловской области
Абсолютным победителем регионального этапа конкурса «Воспитатель года России» в Орловской области в 2020 году стала Наталья Гольцова - воспитатель детского сада № 88 комбинированного вида города Орла.
Очные конкурсные испытания прошли в режиме онлайн в связи с распространением новой коронавирусной инфекции. В последнем туре конкурсанты прошли испытания «Мой успешный проект» и «Профессиональный разговор».
Наталью Гольцову наградят символом конкурса - Хрустальной жемчужиной, дипломом Департамента образования Орловской области и денежной премией, сообщает информационный портал Орловской области.
Победительница будет представлять наш регион в финале XI Всероссийского профессионального конкурса «Воспитатель года России – 2020», который состоится в Перми в ноябре.
Орловское Информбюро
20 апреля 2020 года