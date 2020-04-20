В Орле обезвредили противотанковую мину времен Великой Отечественной войны

18 апреля сотрудники группы спецработ областной поисково-спасательной службы выезжали в Дмитровский район, где обезвредили одну минометную мину калибра 82 мм. В Глазуновском районе были обезврежены пять артиллерийских снарядов и две противотанковые мины. В городе Орле была обезврежена одна противотанковая мина. 19 апреля минометную мину калибра 82 мм нашли и обезвредили в Орловском районе.

За прошедшие выходные пожарно-спасательные подразделения Орловской области выезжали 35 раз, из них – 22 выезда на ликвидацию пожаров и 13 – на различные происшествия.