На Орловщине сертифицировали просроченную продукцию

Об этом сообщает пресс-служба ТУ Россельхознадзора по Орловской и Курской областям.

Согласно мониторингу данных системы «Меркурий», было выявлено 103 правонарушения. Одним из наиболее характерных правонарушений стало оформление ветеринарных сопроводительных документов на пищевую продукцию с истёкшим сроком годности.

Так, уполномоченным лицом Новодеревеньковского районного потребительского общества были оформлены 17 сертификатов на колбасные изделия с истекшим сроком годности. Продукция направлялась для реализации в магазины РайПО.

Такие грубые нарушения были допущены и сотрудниками госветслужбы. В частности, ветеринарный фельдшер БУОО «Орловская горСББЖ» оформил несколько документов на рыбную продукцию с истекшим сроком годности, при этом указав в графе цель - реализация в пищу людям.

Также были выявлены нарушения в оформлении документов.

По фактам выявленных нарушений Управлением Россельхознадзора уполномоченным лицам хозсубъектов выдано 10 предостережений, заблокировано 47 пользователей АИС «Меркурий», к административной ответственности привлечено 10 хозсубъектов, уполномоченным лицам, осуществляющим оформление документов с нарушениями, направлено 41 предупреждение, 11 государственных врачей привлечены к административной ответственности.

От получателей просроченной продукции потребовали принять меры по утилизации продукции.