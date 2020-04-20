Инвалидам и пострадавшим на производстве в ближайшее время не нужно проходить переосвидетельствование

Нововведения распространяются на тех, у кого срок переосвидетельствования наступает в период с 1 марта по 1 октября 2020 года.

Правительством Российской Федерации утверждены Временный порядок признания лица инвалидом (постановление от 09.04.2020 г. № 467) и Временный порядок установления степени утраты профессиональной трудоспособности в результате несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний и разработки программы реабилитации пострадавшего в результате несчастного случая на производстве и профессионального заболевания (постановление от 15.04.2020 г. № 511).

Указанные порядки предусматривают автоматическое продление инвалидности и степени утраты профессиональной трудоспособности, а также сохранение за инвалидами и пострадавшими на производстве всех рекомендованных им реабилитационных мероприятий, включая обеспечение техническими средствами реабилитации.

Нововведения распространяются на тех, у кого срок переосвидетельствования наступает в период с 1 марта 2020 г. по 1 октября 2020 г.

В бюро МСЭ без проведения освидетельствования им будут оформлены новые справки об установлении инвалидности и степени утраты профессиональной трудоспособности с сохранением группы и причины инвалидности, процента утраты профессиональной трудоспособности. Также будут выданы новая ИПРА и ПРП, в которую специалисты МСЭ включат все ранее рекомендованные мероприятия по реабилитации.

Срок действия указанных документов – шесть месяцев с даты, до которой была установлена инвалидность или степень утраты профессиональной трудоспособности.

Для получения справки и ИПРА (ПРП) посещение бюро МСЭ не требуется. Все документы будут направлены инвалидам и пострадавшим по почте заказными письмами, сообщает ФКУ «ГБ МСЭ по Орловской области» Минтруда России.