Андрей Клычков: Рост числа заболевших в Орловской области связан с увеличением тестирования на коронавирус

В регионе плюс 43 новых случая. В списке заболевших - целые семьи. На данный момент в регионе 175 человек с подтвержденным диагнозом коронавирусной инфекции. У половины заражённых заболевание протекает без симптомов - они носители инфекции. В изоляции, из-за контакта с заболевшими, сейчас находится 383 человека. Оперативные данные были озвучены на аппаратном совещании у главы региона.

Рост числа заболевших, как отметил Андрей Клычков, связан с увеличением проведения тестов на коронавирус, в том числе и контактной группы. Это работа будет усиливаться. Губернатор поставил задачу увеличить количество тестов до тысячи в сутки. Сейчас проводится 500.