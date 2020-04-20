Сегодня национальный день донора Он отмечается уже 13-й год. Это праздник не только тех, кто сдает кровь, но и работников станции переливания крови. Вот и сегодня они - на боевом посту. Как работает орловская служба крови в эти непростые дни, выясняла Татьяна Тимохина.





Соблюсти все санитарно-эпидемиологические нормы и не оставить больницы без важных компонентов крови - такая задача сейчас стоит перед станцией переливания. Главное - не допустить к сдаче крови тех, кто может быть носителем коронавируса, и избежать большого скопления людей. На момент приезда нашей съемочной группы зал заготовки был полупустым, но это не значит, что станция не работает, просто сейчас все доноры приходят по записи к определенному времени. Почетный донор Сергей Шавкун уже трижды мог получить это звание. Несмотря на то, что ему уже за шестьдесят, снова пришел сдавать кровь к назначенному времени. Делает он это уже около 30 лет. Сергей Шавкун, почетный донор: «Сегодня уже 131-й раз. В армии сдавали кровь, с этого все и пошло. Просто сдаю - такое есть внутреннее чувство». За это время Сергей Шавкун сдал уже примерно 65 литров. Столько крови содержат тела 11 человек. И именно кровь сейчас особенно необходима. А вот прием плазмы на станции пока ограничен. Галина Ковтун, заведующая донорским отделением Орловской станции переливания крови: «Плазмы у нас достаточно. Плазма хранится долго - около трех лет, и мы полностью обеспечиваем город и область этим компонентом». Вся информация о донорстве размещена на официальном сайте службы . Однако при необходимости могут вызывать доноров с редкой группой крови. Евгения Карпухина одна из них. У нее - первая отрицательная. Евгения Карпухина, донор: «Мне позвонили в два часа ночи и сказали, что умирает женщина в родах, у нее потеря крови, попросили приехать и сдать тромбоциты. Естественно я приехала, даже не задумывалась ни на секунду. Было очень приятно, когда главный врач станции переливания крови прислала письмо с благодарностью, что я спасла жизнь молодой женщины». Как признается донор, впервые она сдала кровь, когда станция переливания приехала к ней на работу в больницу. Правда, теперь из-за опасности распространения коронавируса, выездных акций не проводят. А вот плазму от переболевших этой инфекцией здесь принимать готовы, необходимое оборудование для этого есть. Но, к счастью, пока такой необходимости в Орле нет.





Татьяна Тимохина

20 апреля 2020 года



