Коротко о главном «Вести-Орёл» в 14:30 на телеканале «Россия».





- Число заболевших коронавирусной инфекцией в регионе увеличилось. Но цифра - ожидаема. В регионе стали делать больше тестов.



- Привычка - спасать жизни. Сегодня - национальный день донора.



- Управляющие компании обрабатывают подъезды. По графику и по обращениям.



- Родителям погибших Героев России, выполнявших свой долг на Северном Кавказе, будут выплачивать деньги.



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Вести-Орёл

20 апреля 2020 года



