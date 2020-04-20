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МВД России разъясняет временные меры, связанные с продлением национальных водительских удостоверений

В региональных подразделениях Госавтоинспекции предприняты дополнительные меры, предполагающие минимизацию личного общения в ходе предоставления государственных услуг по линии ГИБДД.


Из-за прекращения деятельности автошкол, экзамены на право управления транспортными средствами проводятся по скорректированным графикам небольшими группами.

Государственные услуги по регистрации транспортных средств, приему экзаменов и выдаче водительских удостоверений осуществляются по предварительной записи через Единый портал государственных и муниципальных услуг.

Вместе с тем, в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 18 апреля 2020 г. № 275 «О признании действительными некоторых документов граждан Российской Федерации» российские национальные водительские удостоверения, срок действия которых истек или истекает в период с 1 февраля по 15 июля текущего года, сохраняют свою действительность до их замены в порядке, который будет определен ведомственным нормативным правовым актом.

Продление срока действия водительских удостоверений не подразумевает прекращения предоставления государственной услуги по их выдаче и замене. В случае если в регионе проживания продолжают работать медицинские комиссии и у гражданина имеются в наличии все необходимые документы, то заменить водительское удостоверение возможно, предварительно записавшись через Единый портал государственных и муниципальных услуг.
В связи с тем, что российские национальные водительские удостоверения, срок действия которых истек или истекает в период с 1 февраля по 15 июля 2020 г. включительно, являются действительными на территории Российской Федерации до их замены в установленном МВД России порядке, скорректирована правоприменительная деятельность.

Граждане, имеющие такие водительские удостоверения, не будут привлекаться к административной ответственности по статьям, предусматривающим наказание за управление транспортным средством, не имея соответствующего права (ч. 1 и 3 статьи 12.7, ч. 3 статьи 12.8, ч. 2 статьи 12.26, статья 12.32 КоАП РФ), сообщает пресс-служба УМВД России по Орловской области.


Орловское Информбюро
20 апреля 2020 года
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