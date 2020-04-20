В Орловской области односельчане заступились за пенсионера Его пытался ограбить местный житель.





Как сообщает пресс-служба УМВД России по Орловской области, в дежурную часть ОМВД России по Свердловскому району поступило сообщение о нападении на пенсионера в поселке Куракинский. На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа.



Прибывшие полицейские по горячим следам задержали ранее судимого 38-летнего местного жителя. Оперативники выяснили, что данный гражданин, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вошел в дом к пенсионеру, стал избивать его и требовать деньги. Потерпевшему удалось вытолкать злоумышленника на улицу, где их крики услышали соседи. Неравнодушные граждане обезвредили злоумышленника, вызвали полицию и скорую помощь.



В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело. Фигуранту избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Ведется следствие.





Орловское Информбюро

20 апреля 2020 года



