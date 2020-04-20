Свидетельства о рождении будут выдаваться по вторникам и четвергам Это же касается и приема документов о смерти.





Как сообщает информационный портал Орловской области, в территориальных отделах ЗАГС временно изменен режим работы по приему и выдаче документов для государственной регистрации рождения и смерти. Указанные документы теперь будут приниматься и выдаваться во вторник и четверг с 9.00 до 13.00.





Орловское Информбюро

20 апреля 2020 года



