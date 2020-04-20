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Участники Всероссийского театрального фестиваля «Крылья Победы» запустили челлендж #театрывместе

На этой неделе в театре «Свободное пространство» должен был пройти Всероссийский театральный фестиваль «Крылья Победы». Из-за коронавируса мероприятие отменили.


В фестивале планировалось участие десяти театров из Орла, Москвы, Лобни (Московская область), Липецка, Калуги, Курска, Твери, Ульяновска.

Несмотря на отмену фестиваля, в этом году театры-участники распахнут свои виртуальные двери для любимых зрителей, объединившись в интернет-пространстве в челлендже #театрывместе.

С 20 по 25 апреля, каждый день, в социальных сетях десяти российских театров - участников фестиваля зрители смогут увидеть презентации спектаклей, которые будут показаны на фестивале в следующем году, а также узнать много интересного о самих театрах.

Видеопрезентации будут опубликованы в социальных сетях театров - участников #фестивальКрыльяПобедыонлайн в соответствии с фестивальной афишей:

20.04. – 18.30 Государственный академический театр драмы им. Л. Н. Толстого, Липецк («Соловьиная ночь», лирическая драма, В. Ежов, 12+)

21.04. -11.00 Государственный театр кукол, Орел («Король Матиуш I», сказка и жизнь Януша Корчака, 0+)

21.04. – 18.30 Театр «У Никитских ворот», Москва («Будь здоров, школяр!», музыкально-поэтическое представление, Б. Окуджава, 12+)

22.04. - 12.00 Театр юного зрителя, Калуга («Весенний день 30 апреля», драма, А. Зак, И. Кузнецов, 12+)

22.04. – 18.30 Драматический театр на Соколе, Липецк («Небесный тихоход», музыкальная история в 2-х действиях по мотивам кинокомедии «Небесный тихоход», М. Самойлов, 12+)

23.04. – 12.00 Театр юного зрителя - «NEBOLSHOY ТЕАТР», Ульяновск («Концерт фронту», литературно-музыкальный спектакль, С. Холкин, 12+)

23.04. – 18.30 Театр «Камерная сцена», г. Лобня, Московская область («Рядовые», фронтовая баллада, 16+)

24.04. – 12.00 Театр юного зрителя, Тверь («Ленинградская Мадонна», откровение в одном действии, инсценировка Алексея Пучкова по дневникам Ольги Берггольц, 12+)

25.04. – 12.00 Государственный драматический театр им. А.С. Пушкина, Курск («Урок мужества», Музыкально-поэтический спектакль по произведениям русских и советских поэтов, 12+)

25.04. - 18.30 Государственный театр для детей и молодежи «Свободное пространство», Орел («А зори здесь тихие…», баллада о бессмертии, 12+).


Орловское Информбюро
20 апреля 2020 года
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