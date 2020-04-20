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Елена Сапожникова: «Доходы уже без положительной динамики»

Пандемия оказывает влияние на бюджет Орловской области. Об этом сегодня говорили на совещании у губернатора региона.


Всё больше жителей и гостей региона сдают анализы на коронавирус - это и влияет на выявление новых случаев заражения COVID-19. Сегодня их стало больше на 43. Таким образом всего диагноз новой коронавирусной инфекции был подтверждён у 175 человек. В списке заболевших целые семьи. У половины вновь заражённых заболевание протекает без симптомов - они носители инфекции. В изоляции, из-за контакта с заболевшими, сейчас находится 383 человека.

Рост числа заболевших, как отметил Андрей Клычков, связан с увеличением проведения тестов на коронавирус, в том числе и контактной группы. Это работа будет усиливаться. Губернатор поставил задачу увеличить количество тестов до тысячи в сутки. Сейчас проводится 500.

Говорили на совещании и о бюджете региона. Он начал принимать на себя удары пандемии. За первые 3 месяца 2020 года доходы областной казны превысили 7 миллиардов 200 миллионов рублей, это на 13% больше, чем в прошлом году. Но уже за апрель и дальше, отмечают финансисты, цифры будут не столь радостными.
Елена Сапожникова, руководитель департамента финансов Орловской области: «Доходы уже без положительной динамики. По основным налогам прибыль у нас в районе 95-96%, НДФЛ - на уровне прошлого года - 100%, упрощёнка показывала хорошую динамику, но в связи с теми решениями, которые были приняты - уже 97%».

Скоро должны отразиться на бюджете и региональные меры поддержки предпринимателей, которые губернатор утвердил вслед за федеральным.

Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «Минимальный расчёт по первичному перечню пострадавших отраслей составляет около 120 миллионов рублей. Было принято решение об увеличении количества субъектов малого и среднего предпринимательства по пострадавшим отраслям, мы понимаем, что они действительно попадают - это непродовольственные товары. В этой связи эта сумма будет расти».

Но, как ранее отмечал губернатор, эти меры, хоть они и ударят по бюджету, позволят сохранить производства и рабочие места людям.


Антон Киселёв
20 апреля 2020 года
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