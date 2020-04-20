В Ливнах произошел хлопок газа ЧП произошло на улице Сосновской рядом с жилым домом.





Как сообщают в МЧС, по прибытию ПСЧ-7 загорания не обнаружено. В результате хлопка жилой дом не поврежден. Имеются пострадавшие.





Орловское Информбюро

20 апреля 2020 года



