Педагог орловского детсада № 88 будет отстаивать честь региона в финале Всероссийского профессионального конкурса «Воспитатель года России – 2020»

Воспитатель логопедической группы Наталья Гольцова уже 11 лет работает в детском садике № 88 города Орла, и все это время процесс воспитания малышей совмещает с рукоделием, которым сама увлеклась еще с детства.



Светлана Сидорова, заместитель заведующей детским садом № 88 г. Орла: «Пройдя по территории нашего сада, вы увидите, как много она приложила сил к тому, чтобы наш садик выглядел весело, интересно и радовал детей».

И действительно – весело и интересно: стены детского сада украшены стикерной аппликацией, выполненной руками педагога. Правда, на конкурсе Наталья Николаевна представила совсем другие техники рукоделия. С детьми она провела занятия по лепке из соленого теста. Как признается воспитатель, она и сама больше всего любит лепить: и не только из теста, но и из пластилина и глины. Этим хобби увлечены и все ее трое сыновей. А для воспитанников логопедической группы лепка особенно полезна.



Наталья Гольцова, победитель регионального конкурса «Воспитатель года России – 2020»: «Необходимо в работу включать различные занятия для развития мелкой моторики пальцев рук, потому что идет прямая связь рука - язык. Чем лучше развита моторика, тем лучше развивается речь ребенка».

А на мастер-классе для педагогов Наталья Николаевна предложить сделать пасхальные яйца из ниток и клея. Для этого нужно через тюбик с клеем пропустить иглу с ниткой, и пропитанную клеем нить намотать на воздушный шар. Идея пришлась по вкусу не только участникам мастер-класса. Оценили это и члены жюри конкурса. Наталья Николаевна получила кубок за победу в городском этапе. Когда вручат диплом и «Хрустальную жемчужину» за победу в регионе, пока неизвестно. Но уже наверняка ясно, что именно Наталья Гольцова будет представлять Орловщину в финале XI Всероссийского профессионального конкурса «Воспитатель года России – 2020», который состоится в Перми в ноябре.





Татьяна Тимохина

20 апреля 2020 года



