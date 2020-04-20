До 25 апреля в Орловской области будут развернуты все 370 коек для лечения пациентов с COVID-19 Об этом сегодня сообщил руководитель департамента здравоохранения Орловской области Иван Залогин.





Коечный фонд для борьбы с коронавирусной инфекцией составит 370 коек (из расчета 0,5 койки на 1000 жителей), в том числе за счет 200 перепрофилированных коек.



На сегодняшний день развернуто 206 коек для лечения пациентов с COVID-19, из них:



- 89 коек в больнице им. Боткина;



- 37 коек в Мценской ЦРБ;



- 6 коек из 23 запланированных коек - в Ливенской ЦРБ;



- 60 коек из 200 запланированных - в больнице скорой медицинской помощи им. Семашко;



- 1 койка для беременных женщин в орловском перинатальном центре НКМЦ им. Круглой;



- 13 коек для детей в НКМЦ им. Круглой (все койки обеспечены подводкой кислорода).



В случае обострения эпидемиологической ситуации в НКМЦ им. Круглой будет перепрофилировано дополнительно 85 коек.



В инфекционных отделениях для оказания медицинской помощи указанной группе пациентов организованы палаты интенсивной терапии.



Развертывание коек для пациентов с коронавирусной инфекцией в перепрофилированном корпусе больницы скорой медицинской помощи им. Семашко запланировано в 3 этапа: 1 этап – 60 коек, 2 этап - 90 коек, 3 этап - 50 коек. В настоящее время в учреждении завершены работы по перепрофилированию: проводка кислорода, достройка шлюзов для разделения чистой и грязной зоны.



Кроме того, на территории Орловской области на базе детского оздоровительно-спортивного лагеря «Ветерок» (170 мест) развернут обсерватор для организации непрерывного медицинского наблюдения за лицами, прибывшими из неблагополучных по коронавирусной инфекции регионов, при невозможности их изоляции на дому.



По информации Ивана Залогина, в регионе необходимо обеспечить кислородом 275 коек и 130 коек аппаратами искусственной вентиляции легких (ИВЛ), учитывая требования к разворачиваемым койкам по оснащению и подводки кислорода.



На сегодня в учреждениях, на базе которых развернуты койки для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией имеется 20 аппаратов ИВЛ. Никто из больных, пока не подключен к аппаратам ИВЛ. Контракты на поставку 56 аппаратов ИВЛ заключены НКМЦ им. ЗКруглой, городской больницей им. Боткина и больницей скорой медицинской помощи им. Семашко. Ожидается поставка от Министерства промышленности и торговли РФ.



С целью оказания медицинской помощи в бюджетных учреждениях здравоохранения Орловской области создан запас рекомендованных к применению при лечении пациентов с новой коронавирусной инфекцией лекарственных препаратов.



Губернатор области Андрей Клычков поручил региональному оперативному штабу отработать план по формированию максимального количества коек для оказания медицинской помощи пациентам с новой коронавирусной инфекцией в каждом районе области, сообщает информационный портал Орловской области.





Орловское Информбюро

20 апреля 2020 года



