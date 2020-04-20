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В Орле власти решили не сокращать количество транспорта на городских маршрутах

Это связано с ростом количества заболевших в областном центре.


Ранее перевозчикам предоставлялась возможность самим регулировать количество выходящих на маршруты транспортных единиц по причине значительного снижения пассажиропотока в нынешних условиях. Но также отмечалось, что в случае ухудшения эпидемиологической обстановки, право перевозчикам устанавливать оптимальные для себя графики предоставляться не будет.

В связи с тем, что в эти дни количество заболевших коронавирусом выросло, принято решение выпускать на линии максимальное количество транспорта, чтобы не допускать скопления пассажиров.

Так, муниципальное трамвайно-троллейбусное предприятие в эти дни выпускает на линии 37 единиц транспорта, тогда как ранее это было 34-35 единиц в день, сообщает сайт городской администрации.

Между тем, городские власти в очередной раз призывают жителей соблюдать правила самоизоляции, беречь себя и близких, не выходить без острой необходимости на улицу.


Орловское Информбюро
20 апреля 2020 года
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