В Орле власти решили не сокращать количество транспорта на городских маршрутах Это связано с ростом количества заболевших в областном центре.





Ранее перевозчикам предоставлялась возможность самим регулировать количество выходящих на маршруты транспортных единиц по причине значительного снижения пассажиропотока в нынешних условиях. Но также отмечалось, что в случае ухудшения эпидемиологической обстановки, право перевозчикам устанавливать оптимальные для себя графики предоставляться не будет.



В связи с тем, что в эти дни количество заболевших коронавирусом выросло, принято решение выпускать на линии максимальное количество транспорта, чтобы не допускать скопления пассажиров.



Так, муниципальное трамвайно-троллейбусное предприятие в эти дни выпускает на линии 37 единиц транспорта, тогда как ранее это было 34-35 единиц в день, сообщает сайт городской администрации.



Между тем, городские власти в очередной раз призывают жителей соблюдать правила самоизоляции, беречь себя и близких, не выходить без острой необходимости на улицу.





Орловское Информбюро

20 апреля 2020 года



