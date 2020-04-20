Живой спорт уходит в киберпространство? Режим самоизоляции ударил по спорту во всем мире. Часть турниров отменена, часть – перенесена на неопределенный срок. Чтобы не сидеть без дела, спортсмены ушли в онлайн-пространство. Одним из таких стал орловский гонщик Леонид Панфилов. О его дебюте в кольцевых онлайн-гонках и разнице между «живым» и киберспортом узнала наш корреспондент Анастасия Дорохова.





После победы на Чемпионате России по картингу в 2019 году Леонида Панфилова пригласили стать пилотом команды «Лада-спорт» в кольцевых гонках. Старт сезона должен был состояться в мае, в Сочи. Но не случилось. Вместо «живого» звука моторов – руль симулятора дома.



Леонид Панфилов, двукратный Чемпион России по картингу: «С одной стороны, это очень сильно отличается от того, что мы имеем в реале. Но, с другой стороны, это тоже определенный опыт. Поможет не терять сноровку, форму. Соперничество определенно есть. Да, ты не чувствуешь автомобиль физически, не чувствуешь соперников, но такая определенная связь есть».

Гонка, организатором которой стала команда «Лада-спорт», проходила на Малазийской трассе Сепанг. На старт вышли 25 реальных пилотов из России и Беларуси. Непосвященному человеку сложно поверить, но в онлайн-гонках могут возникнуть вполне реальные проблемы.



Леонид Панфилов, двукратный Чемпион России по картингу: «У меня был достаточно хороший задел. Я ехал в серединке с большим отрывом, периодически подъезжая к человеку впереди. А когда перестали работать переключения вверх - провалился. Потом меня немного прибрали в стену, продолжил ехать на одной передаче»

Гонку Леонид Панфилов завершил на 21-м месте. Подвел не только руль, но и сноровка – подготовка к первому в жизни онлайн-старту проходила в ускоренном режиме. На исправление недочетов у спортсмена около месяца. В мае Панфилова ждет заезд уже в рамках Чемпионата России



Леонид Панфилов, двукратный Чемпион России по картингу: «Я немного рад тому, что не все получилось. И не доволен результатом. Но при этом улыбаюсь. Значит есть над чем работать. Это круто! Когда возникают определенные сложности в новых дисциплинах – это значит, что можно расти, можно развиваться».

Эпидемия коронавируса заставила спортсменов войти в киберпространство. И вот уже футболисты по всему миру проводят серию турниров на симуляторах, а Формула 1 в марте запустила виртуальный чемпионат вместо отмененных гонок.



Кирилл Новокщенов, главный редактор киберспортивного издания: «Мне кажется история с автоспортом самой органичной. Когда мы смотрим живые гонки, мы знаем, что гонщик сидит в машине, он все равно нажимает на кнопки, двигает рулем и управляет машиной. И это естественным образом переходит в онлайн-часть. С футбольными симуляторами все посложнее. Мы любим Месси не за то, как он нажимает на кнопки, а как он бегает и бьет. Никакие из его реальных скиллов не помогут ему в симуляторе»

Сможет ли «живой» спорт полностью изменить формат? Свой ответ есть и у киберспортсменов. В отсутствии реальных соревнований, болельщики все большее внимание уделяют турнирам по сети. И понимают, что видеоигры – это больше, чем просто забава.



Ярослав Моисеев, видеоблогер: «Видеоигры – это не только развлечение, но и отличная возможность натренировать мышление, внимание, реакцию. Но и хороший способ узнать что-то новое. Так, в футбольном симуляторе «Football manager» я узнавал о футболистах и футбольных клубах, о которых не писали в газетах. Видеоигры, конечно, не замена спорту, но отличная его альтернатива. Ну а пока мы находимся дома на самоизоляции, свои силы мы можем проверить на виртуальных полях»

Ясно, что онлайна в современном спорте станет больше. Уже сейчас хоккейные болельщики выясняют, кто бы мог стать победителем Континентальной хоккейной лиги в проекте «хоккейнаудаленке», а баскетболисты-любители вместе с профи сражаются в Чемпионате России.





Анастасия Дорохова

20 апреля 2020 года



