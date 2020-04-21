Всероссийская акция «Библионочь-2020» в этом году пройдет на Орловщине в онлайн-формате «Библионочь» – это ежегодный фестиваль чтения, который проходит в апреле по всей России. По традиции в эту ночь библиотеки, книжные магазины, литературные музеи и арт-пространства расширяют время и формат своей работы. В этом году из-за пандемии коронавируса акция уходит в онлайн-режим.





В этом году на официальной странице акции будут идти прямые трансляции мастер-классов, тематических лекций, поэтических чтений.



25 апреля библиотека им. Бунина приглашает жителей области принять участие в библиоквесте «Война. Победа. Память», посвященном 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Квест-игра организована в рамках всероссийской акции «Библионочь-2020» в формате онлайн.



Принять участие в квест-игре можно на официальном сайте библиотеки в разделе «Структура». Для участия необходимо зарегистрироваться, отправив заявку на почту.



Подробности на сайте.

Начало мероприятия в 20.00.





Орловское Информбюро

21 апреля 2020 года



