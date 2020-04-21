369 орловских многодетных семей получат памятные медали к Международному дню семьи Соответствующий указ подписал губернатор области Андрей Клычков.





Вновь образованные многодетные семьи, в которых родился третий ребенок или последующие дети, наградят памятными медалями и дипломами к ним о присвоении звания «Многодетная семья Орловской области».



В нашем регионе памятные медали многодетным семьям вручаются два раза в год: накануне Международного дня семьи (15 мая) и Дня матери, который отмечается в последнее воскресенье ноября.



В Орловской области на 1 апреля 2020 года зарегистрирована 7441 многодетная семья, сообщает информационный портал Орловской области.





Орловское Информбюро

21 апреля 2020 года



