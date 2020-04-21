Коротко о главном «Вести-Орёл» в 21:05 на телеканале «Россия».





- Орловцам громко напоминают, как не заболеть.



- Привычка - спасать жизни незнакомых людей. Сегодня - день донора.



- Воспитатель по профессии и призванию. Наталья Гольцова будет защищать наш регион на всероссийском финале.



- Новый уровень спортивных состязаний.



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Вести-Орёл

20 апреля 2020 года



