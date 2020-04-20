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Андрей Клычков: «По Орловской области почти 40% больных – в возрасте от 30 до 44 лет»

Об этом в своих аккаунтах в соцсетях сообщил губернатор Орловской области.


Андрей Клычков: «Ко мне поступает много вопросов и просьб более подробно осветить статистику распространения коронавирусной инфекции по региону. Как я уже говорил, пандемия беспринципна и беспощадна. Предположения о большем риске заражения людей старшего поколения не оправдываются. Врачи подтверждают, что под воздействие COVID-19 могут попасть люди разных возрастов. Я посмотрел возраст каждого заболевшего в регионе,- это 132 человека по данным на вчерашний день. По Орловской области почти 40% больных – в возрасте от 30 до 44 лет. Треть зараженных – молодые люди до 30 лет. И лишь 15% – это люди пенсионного возраста. Многие утверждают, что мужчины больше подвержены вирусу. В тоже время у нас, среди пенсионеров, например, больше болеющих женщин.
Ещё раз подчеркну: от болезни никто не застрахован. Динамика распространения COVID-19 не позволяет сделать однозначного вывода о «приоритетной» вероятности заражения той или иной возрастной или гендерной группы. Поэтому призываю вас – соблюдать режим самоизоляции, оставаться дома. Не рисковать и не испытывать судьбу, беречь себя и близких».



Орловское Информбюро
20 апреля 2020 года
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