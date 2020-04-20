понедельник 20.04.2020 21:16:38 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС




Голос фронта
Дети войны
Полевая Почта
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События Недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Парк культуры
Пульс
Такая жизнь
Солдаты России
Аграрный вопрос
От первого лица
Контакт
Передачи Радио России. Орёл
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Контакты

Андрей Клычков предложил не верящим в COVID-19 поработать в больнице

Об этом глава региона Андрей Клычков говорил во время прямого эфира в Instagram.


Сегодня губернатор отвечал на вопросы, поступающие в его аккаунты в соцсетях. Он выделил три группы людей. Одни требуют все закрыть и применить чипирование. Другие говорят, что вахтовики имеют право на свободу передвижения, так как людям необходимо работать. И третья группа это те, кто искренне удивляется, почему губернатор не отвечает им лично.

Для первой и второй группы ответ был таким: во-первых, нет полномочий закрыть границу области, во-вторых, есть люди, которые работают в других регионах, и они попали в зону риска, их будут обследовать и лечить. Третьей группе губернатор искренне поведал, что отвечать лично каждому просто нет сил.

Однако Андрей Клычков упомянул о еще одной категории граждан - так называемых COVID-диссидентах. Им он предложил поработать в медучреждениях. Губернатор лично готов договориться с главврачами больниц, чтобы устроить на пару дней в медучреждения не верящих в пандемию.
 
Андрей Клычков: «Предлагаю тем, кто не верит, поработать в больнице и посмотреть, в каком режиме работают сегодня врачи. Коронавирус никуда не уйдет. Он останется с нами. Сейчас у нас одна вакцина – остаться дома».



Орловское Информбюро
20 апреля 2020 года
© 2002−2020 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин А. А. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: +7 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на Орловское информбюро обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.