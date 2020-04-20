Андрей Клычков предложил не верящим в COVID-19 поработать в больнице Об этом глава региона Андрей Клычков говорил во время прямого эфира в Instagram.





Сегодня губернатор отвечал на вопросы, поступающие в его аккаунты в соцсетях. Он выделил три группы людей. Одни требуют все закрыть и применить чипирование. Другие говорят, что вахтовики имеют право на свободу передвижения, так как людям необходимо работать. И третья группа это те, кто искренне удивляется, почему губернатор не отвечает им лично.



Для первой и второй группы ответ был таким: во-первых, нет полномочий закрыть границу области, во-вторых, есть люди, которые работают в других регионах, и они попали в зону риска, их будут обследовать и лечить. Третьей группе губернатор искренне поведал, что отвечать лично каждому просто нет сил.



Однако Андрей Клычков упомянул о еще одной категории граждан - так называемых COVID-диссидентах. Им он предложил поработать в медучреждениях. Губернатор лично готов договориться с главврачами больниц, чтобы устроить на пару дней в медучреждения не верящих в пандемию.

Андрей Клычков: «Предлагаю тем, кто не верит, поработать в больнице и посмотреть, в каком режиме работают сегодня врачи. Коронавирус никуда не уйдет. Он останется с нами. Сейчас у нас одна вакцина – остаться дома».





Орловское Информбюро

20 апреля 2020 года



