В Болховской ЦРБ закрыто хирургическое отделение из-за COVID-19 Об этом глава региона Андрей Клычков сообщил во время прямого эфира в Instagram.





Андрей Клычков: «Что касается переносов плановых госпитализаций. Я просто приведу один пример, не буду детализировать. Болховская ЦРБ. Попал один пациент с госпитализацией по иному заболеванию в хирургическое отделение. У этого пациента обнаружена коронавирусная инфекция. В итоге, мы вынуждены закрывать отделение, проверять всех врачей – и, к сожалению, у ряда врачей подтверждается коронавирусная инфекция. Это ведёт к тому, что мы закрываем всё и вынуждены держать врачей 14 дней» Сейчас в Орловской области зафиксированы 175 случаев подтверждённого заболевания коронавирусной инфекцией, прошедшие сутки добавились 43. 16 человек из заболевших ранее – выздоровели.





Артемий Лукьянчиков

20 апреля 2020 года



