Иван Залогин: В Орловской области нет ни одного пациента с коронавирусом, подключенного к аппарату ИВЛ

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Иван Залогин: В Орловской области нет ни одного пациента с коронавирусом, подключенного к аппарату ИВЛВ Орле состоялся онлайн-брифинг для СМИ руководителя Департамента здравоохранения Орловской области Ивана Залогина по вопросам распространения коронавирусной инфекции.
В сетевых аккаунтах регионального оперативного штаба по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции выложены основные тезисы:
- Около 10 медработников в Орловской области заражены коронавирусом;
- На сегодня в регионе нет ни одного пациента с коронавирусом, подключенного к аппарату ИВЛ (тяжелых случаев нет);
- Пик заболеваемости коронавирусом в Орловской области придется на первую половину мая;
- Половина из зараженных в регионе переносят болезнь без симптомов;
- За вчерашний день было взято 700 тестов на коронавирус.
Орловское Информбюро
21 апреля 2020 года