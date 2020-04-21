Иван Залогин: В Орловской области нет ни одного пациента с коронавирусом, подключенного к аппарату ИВЛ В Орле состоялся онлайн-брифинг для СМИ руководителя Департамента здравоохранения Орловской области Ивана Залогина по вопросам распространения коронавирусной инфекции.





В сетевых аккаунтах регионального оперативного штаба по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции выложены основные тезисы: - Около 10 медработников в Орловской области заражены коронавирусом; - На сегодня в регионе нет ни одного пациента с коронавирусом, подключенного к аппарату ИВЛ (тяжелых случаев нет); - Пик заболеваемости коронавирусом в Орловской области придется на первую половину мая; - Половина из зараженных в регионе переносят болезнь без симптомов; - За вчерашний день было взято 700 тестов на коронавирус.





Орловское Информбюро

21 апреля 2020 года



