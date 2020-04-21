В Орловской области 10 медработников заразились коронавирусной инфекцией Об этом сообщил руководитель департамента здравоохранения Орловской области Иван Залогин во время онлайн-брифинга 21 апреля.





Среди заболевших коронавирусом есть врачи, средний и младший медицинский персонал. По информации Управления Роспотребнадзора по Орловской области, заболевание COVID – 19 выявлено у медработников Плещеевской ЦРБ, Городской больницы им. С. П. Боткина, поликлинике Мценской ЦРБ, больнице скорой медицинской помощи им. Н. А. Семашко и Болховской ЦРБ. В целях недопущения заноса и распространения коронавирусной инфекции в медицинских организациях области региональным Управлением Роспотребнадзора выданы предписания о проведении дополнительных санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий, а также о недопущении медицинскими работниками осуществлять деятельность по совместительству в иных медицинских организациях, сообщает информационный портал Орловской области.





Орловское Информбюро

21 апреля 2020 года



